Парк культуры и отдыха "Сокольники" является памятником садово-паркового искусства. В 2009 году парку исполнилось 130 лет.
«Сокольники» всегда славились обилием цветов и своими розариями. Число роз в Большом и Малом розариях в разные годы доходило до 30 тысяч кустов, более 100 сортов.
В 2002 году был восстановлен Большой розарий, а в 2005 году открыт Малый розарий.
Приводится в порядок и Сиреневый сад, который был заложен в пятидесятых годах ХХ века молодёжью столицы, а также маточный сад.
При восстановлении декоративных насаждений сохранён принцип создания композиций сада непрерывного цветения:
первая волна цветения – сирени, пионы; вторая (самая пышная) – розы в сопровождении чубушников;
третья – гортензии, флоксы, осенне цветущие многолетники.
Несмотря на название в этом саду помимо роз еще много чего можно посмотреть.
Есть не небольшой, но очень красивый участок с рододендронами,
а также уединенные тенистые уголки со скамейками под плющом и фонтан по центру сада.
В розарии даже свой мини прудик с кувшинками, лягушками и камышом.
В течение теплого сезона (апрель- октябрь) попеременно высаживаются различные растения, так что в Саду постоянно все цветет и пахнет.
Место малолюдное даже в выходные, далеко от метро и главного входа, да и не такое раскрученное как тот же Аптекарский огород или Японский сад.
На входе в сад висит схема, где указаны названия участков, на которые разбит сад - по цветам цветов: красный сад, синий сад, золотой сад и по их названиям: сад пионов, сад спирей, сад лилий, сад вересков.
Также в Большом розарии есть сад ароматов, и конечно там без лаванды не обошлось.
В Малом Розарии много уединенных уголков.
Тенистый сад - отличные место для прогулок в жаркие дни.
Входные билеты в Большой Розарий - 150-200 руб., в Малый розарий - бесплатно.
Большой и малый розарии в Сокольниках