Речной вокзал 10 лет назад

Значительная часть моего детства прошла на «Речном вокзале». В середине 2000-х тут начался массовый снос пятиэтажек, и стало понятно, что очень скоро привычный облик района изменится до неузнаваемости. Поэтому когда в 2007 году у меня появился цифровой фотоаппарат, я постарался запечатлеть дорогие сердцу места в том виде, к которому привык с детства. Сейчас жалею, что сделал мало фоток, но хоть что-то. Итак, Левобережный район Москвы в фотографиях 2007 года...
Начнем с Беломорской улицы — сердца района. Вид в сторону Смольной от кинотеатра «Нева».
Дом 26 на Беломорской улице с символикой района на торце. Высящиеся за ним дома — новостройки, только-только возведенные на месте снесенных пятиэтажек.
Кинотеатр «Нева» — легенда юности моих родителей. Я сам как-то ходил сюда в детстве на мультики.
Кинотеатр долгое время не работал, но примерно в 2003 году был реанимирован, причем с довольно оригинальной революционно-морской концепцией оформления (отсюда и Андреевский флаг над входом). Помню, пару раз ходил сюда на киносеансы. Правда, следов того, что кинотеатр работает сейчас, в интернете мне найти не удалось.
Между «Невой» и 26-м домом всегда были гаражи и голубятня. Насколько я понимаю, сейчас их уже нет.
Голубятня на Беломорской — один из самых теплых, ностальгических образов детства. Мимо нее мы шли с троллейбуса домой к бабушке и дедушке.
Позволю себе вставить сюда одну более позднюю фотографию, сделанную в 2010 году. Сторожка гаражного кооператива, рядом с которым располагалась голубятня.
А вот за всем этим хозяйствам уже показался бабушкин дом, простоявший на несколько лет дольше соседних пятиэтажек.
Дом 24, корпус 2.
Чего у пятиэтажек было не отнять, так это очень зеленых дворов.
Оборотной стороной этого «зелености» было плохое освещение, так как свет фонарей едва пробивался через обильную листву. :)
Подъезд моей бабушки.
Если вы вдруг забыли, как выглядели подъезды пятиэтажек, освежу ваши воспоминания. :)
Родная лестничная клетка на пятом этаже. Мне кажется, эти санки висели там с нашего детства и до того момента, пока дом не разгромили перед сносом. Спустя три года я побывал в нем, когда он уже был расселен, но почему-то долгое время не сносился. Посмотреть фотографии из этого путешествия в пятиэтажный загробный мир можно здесь.
Окно во двор.
Площадка для сушки белья между бабушкиным и 22-м домом. Раньше таких «ворот» здесь было двое, и в детстве мы с дедушкой играли здесь в футбол. На заднем плане здание детского сада, которое раньше служило детским домом.
Еще один родной дом — здесь прошло детство и юность моего папы, и жили другие бабушка с дедушкой. Этот дом, конечно, стоит и сейчас.
Почти по соседству с ним кирпичный дом, который уже имеет адресацию по Смольной улице.
Сейчас уже сложно себе такое представить, но еще несколько лет назад в московских дворах могли вот так запросто торговать овощами и фруктами с лотков.
Школа №167 имени маршала Говорова с портретами великих писателей на фасаде. Раньше она носила имя 28 героев-панфиловцев.
Памятник защитникам Москвы в школьном дворе.
И еще один военный монумент. Надпись на табличке гласила:
«В основании памятника — источник живительной силы Российской земли, обагренной кровью воинов 5-й армии (Бородино 1941–1945 гг.) и 2-й Ударной армии (Мясной бор 1941–1945 гг.), защитивших г. Москву и г. Ленинград в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Совет ветеранов 2-й Ударной армии, коллектив школы №167. 22 июня 2000 г.».
Кстати, судя по табличке на фасаде, в школе располагался музей 2-й ударной армии — той самой, которой в свое время командовал печально известный генерал Власов.
Школьный стадион.
Судя по спутниковым снимкам сейчас он выглядит совершенно по-другому. Наверное, нет и этого комплекса.
Вид в сторону Смольной улицы. Эти фиолетовые башни, превращенные потом в бизнес-центр, строили все мое детство.
С радостью обнаружил среди своих фотографий снимок «Икаруса» 90-го маршрута на Смольной улице. Автобусы — ведь тоже уходящая натура, сейчас таких «Икарусов» в Москве уже не осталось. На 90-м автобусе я иногда ездил в детский сад на «Войковской», хотя чаще этот путь проделывался на 58-м троллейбусе, а потом на метро. Жаль, что не догадался тогда сфоткать 58-й троллейбус — легенду моего детства. Но этот маршрут, в отличие от других троллейбусных, хотя бы сохранили, так что шанс запечатлеть этот вид транспорта на Смольной, Беломорской, Фестивальной или Петрозаводской еще есть.
Торговый центр между школой и Смольной улицей.
И снова 26-й дом на Беломорской — мы вернулись к нему по Смольной улице, сделав круг внутри района. Когда-то эта его часть называлась первым кварталом района Химки–Ховрино. Теперь такого наименования не встретишь.
Перед 26-м домом сейчас строится станция метро «Беломорская», из-за которой откладывается запуск нового участка Замоскворецкой линии от «Речного вокзала» до «Ховрино» (о том, каким будет ТПУ «Ховрино», читайте здесь).
Представляю, что там сейчас творится. Несмотря на вечно забитую перед светофором транспортом Беломорскую, десять лет назад здесь было значительно уютнее.
И несколько фотографий, сделанных по другую сторону от Беломорской улицы — на Валдайском проезде. Это здание, как, наверное, сказали бы сейчас, многофункционального торгово-досуго-бытового комплекса.
В моем детстве перед праздниками мы ходили за сладостями в магазин «Птичье молоко». Не думаю, что он сохранился в этом здании до наших дней.
Здесь же и сейчас располагается детский клуб «Ладога». В начале 90-х моя сестра недолго занималась тут танцами. Помню, чтобы войти в зал для занятий, нужно было подняться на второй этаж по уличной металлической лестнице, прикрепленной к фасаду.
И последнее фото — явный предвестник перемен, которые уже тогда по полной накрывали район.
https://forum.auto.ru/niva/57858/
http://dozor.narod.ru/lishin/need/n
Edited at 2017-08-17 06:22 am (UTC)