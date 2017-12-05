moscow_walks

Прогулки по Москве

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Война почти пришла в город. 76 лет контрнаступлению под Москвой (редкие фото)
usolt wrote in moscow_walks
December 5th, 20:17
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Ровно 76 лет назад 5 декабря 1941 года началось легендарное контрнаступление под Москвой. Противник был отброшен от столицы, и непосредственная опасность взятия города, нависшая над городом в 1941 году, миновала.

Мы уже показывали редкие кадры самой Москвы в 1941 году. Рекомендуем посмотреть эту публикацию отдельно. А сегодня предлагаем посмотреть, насколько близко война подошла к границам города. Сейчас это уже либо Новая Москва, либо ближние дачи.

Смотреть редкие военные фотографии из Подмосковья --->
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1 comment :
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  • 1
gianes
2017-12-05 09:38 pm (UTC)
До сих пор не могу разобраться, был десант в Коптево по Ленинградке или нет? Мнения разделились.
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