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- Война почти пришла в город. 76 лет контрнаступлению под Москвой (редкие фото)
Ровно 76 лет назад 5 декабря 1941 года началось легендарное контрнаступление под Москвой. Противник был отброшен от столицы, и непосредственная опасность взятия города, нависшая над городом в 1941 году, миновала.
Мы уже показывали редкие кадры самой Москвы в 1941 году. Рекомендуем посмотреть эту публикацию отдельно. А сегодня предлагаем посмотреть, насколько близко война подошла к границам города. Сейчас это уже либо Новая Москва, либо ближние дачи.
Смотреть редкие военные фотографии из Подмосковья --->
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gianes
До сих пор не могу разобраться, был десант в Коптево по Ленинградке или нет? Мнения разделились.
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